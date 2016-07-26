Оператор украинских гидроэлектростанций увеличил прибыль почти в 3 раза

Государственная компания «Укргидроэнерго», оператор украинских гидроэлектростанций, в январе-июне 2016 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза – до 1,181 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции в первом полугодии вырос на 35% - до 2,9 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 59,3% - до 1,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2016 года повысила тариф для «Укргидроэнерго» на отпуск электроэнергии на 28% - до 30,59 коп. за кВт-ч.

1 июля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план “Укргидроэнерго” на 2016 год с размером доходов 4,84 млрд грн, чистой прибылью 1,2 млрд грн и тарифом на отпуск электроэнергии 0,61 грн/кВт.

Компания «Укргидроэнерго» эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанция, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт (Днестровская ГАЭС находится на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.