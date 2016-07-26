"ДТЭК Днепрооблэнерго" Ахметова отчиталась о росте прибыли более чем в 5 раз

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Днепрооблэнерго», входящая в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, в январе-июне 2016 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,3 раза - до 34,5 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции компании в первом полугодии вырос на 16,4% - до 12,5 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 35,6% - до 368,9 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Днепрооблэнерго» – одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,1 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.