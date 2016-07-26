Анкара и Москва вернутся к переговорам по газопроводу "Турецкий поток"

Турецкая сторона подтвердила открытость позиции по "Турецкому потоку", министерства энергетики двух стран сегодня проведут консультации по проекту, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

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"По "Турецкому потоку" турецкая сторона подтвердила открытость для возобновления диалога на эту тему. Министр энергетики (РФ Александр Новак — ред.) сегодня проведет консультации со своими коллегами и по этому вопросу", — сказал вице-премьер.

Россия в декабре 2014 года из-за позиции ЕС объявила об отказе от "Южного потока", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток"). Однако и этот проект был заморожен на фоне охлаждения политических отношений Москвы и Анкары.