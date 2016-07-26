"Энергоатом" с начала года сократил прибыль вдвое

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-июне 2016 года получило 1,118 миллиарда гривень чистой прибыли, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об сообщает пресс-служба "Энергоатома" со ссылкой на отчетность компании за 6 месяцев 2016 года.

Согласно отчету, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции за указанный период увеличился по сравнению с январем-июнем 2015 года на 5,4% - до 16,429 миллиарда гривень с 15,588 миллиарда гривень.

Валовая прибыль "Энергоатома" за отчетный период уменьшилась до 3,687 миллиарда гривень с 4,920 миллиарда гривень в январе-июне 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году получил 1,168 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как 2014 год компания закончила с чистым убытком в размере 6,494 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.