Около 60% прибыли "Центрэнерго" во втором квартале обеспечила формула "Роттердам+" - эксперт

Около 60% прибыли государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" во втором квартале 2016 года от 416,5 миллиона гривень (за аналогичный период прошлого года компания показала 38,4 миллиона гривень убытка) обеспечила скандальная формула ценообразования на отечественный уголь "Роттердам+", которую Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела в мае этого года.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал экс-член НКРЭКУ Андрей Герус, отметив, что формула "Роттердам+" делает сверхприбыльными предприятия всей тепловой генерации.

"Я бы отнес 60% прибыли на роттердамскую формулу, 20% - на маневренность, и 20% на то, что были проблемы у "Энергоатома" с аварийными ремонтами блоков", - сказал Герус.

По его словам, теплоэлектростанции "Центрэнерго" во втором квартале увеличили производство электроэнергии из-за аварийных выходов в ремонт блоков АЭС, при этом Углегорская ТЭС (входит в "Центрэнерго") начала осуществлять маневрирование блоками, благодаря чему компания получает дополнительные платежи, которые добавляются к основному тарифу.

При этом эксперт отметил, что внедрение формулы "Роттердам+" безосновательно создает сверхприбыли для тепловой генерации, тогда как расплачивается за это промышленность, для которой в мае и июне существенно подорожала электроэнергия.

"Очевидно, что можно было обойтись без формулы или провести просто другой расчет формулы. Эта доставка из Роттердама точно лишняя. Без нее прибыль была бы на 30% меньше. Этого было бы достаточно и не пришлось бы поднимать тарифы для конечных потребителей, как это было сделано в мае и июне текущего года", - сказал Герус.

По его мнению, отменить формулу наиболее вероятно лишь с помощью судов. При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на обещания, НКРЭКУ уже на протяжении трех месяцев не может опубликовать расчеты формирования формулы "Роттердам+".

"По-видимому там есть, что скрывать. Наверное, они там все так накрутили, что боятся расчеты формулы публиковать", - подытожил Герус.

Ранее эксперт отмечал, что предприятия тепловой генерации, которые в основном состоят в структурах госкомпании "Центрэнерго", энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова и компании "Донбассэнерго", в июле текущего года могут получить 400-600 миллионов гривень дополнительных доходов за счет повышения оптово-рыночной цены на электроэнергию, что привело к росту цен на энергию для промышленности.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, с использованием новой методики предельная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). Как считают в НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

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Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечали, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.

Вместе с тем, запасы угля на складах ТЭС начали активно сокращаться с середины мая. Тогда ТЭС располагали объемом угля на уровне более 2 миллионов тонн, из которых около 870 тысяч тонн приходилось на антрацит. По состоянию на 25 июля запасы угля всех марок на складах ТЭС составляли 1,060 миллиона тонн, из них антрацитовой марки - 368 тысяч тонн.

Реагируя на критику решения НКРЭКУ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 24 июня поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс доставка" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели. При этом глава Минэнергоугля Игорь Насалик выступает против внедрения формулы цены на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" и вместо этого предлагает запустить биржу угля на внутреннем рынке, обязав государственные шахты продавать 30% угля на такой бирже.