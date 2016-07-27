Нидерландская компания Yuzgas выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на востоке Украины

Нидерландская компания "Юзгаз" (Yuzgas B.V.) выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины, где ранее планировала заниматься добычей нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Надра Украины", дочерняя компания которой "Надра Юзовская" является владельцем площади.

"Юзгаз" (Yuzgas B.V.) стала победителем в конкурсе реализации проекта соглашения о раздела продукции (СРП) Юзовского участка", - говорится в сообщении.

В "Надра Украины" напоминают, что "Надра Юзовская" создана с целью реализации проекта по поиску и добыче полезных ископаемых в соответствии с соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Юзовской площади.

В январе 2013 года было подписано соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовский, между Кабинетом министров Украины, компанией Shell и "Надра Юзовская". В случае успеха поисковых работ ожидалось удвоение объемов добычи газа в Украине.

"Shell проинвестировала в поисковые работы несколько десятков миллионов долларов, но из-за существенного изменения обстоятельств в реализации проекта с 8 сентября 2015 года Shell вышла из СРП. В результате "Надра Юзовская" приобрела 100% прав и обязанностей инвесторов в соглашении", - уточнили в компании.

Согласно сообщению, с целью привлечения вместо Shell другого инвестора-оператора СРП был объявлен открытый конкурс. Порядок его проведения, условия конкурса и состав конкурсного комитета был определен Межведомственной комиссией по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции, Кабмином и компанией "Надра Юзовская".

"Критерии определения победителя конкурса были уже апробированы в ходе конкурсов на определение инвесторов-операторов СРП на Олесском и Юзовском участках, в которых приняли участие такие международные нефтегазовые компании, как ExxonMobil (США), Chevron (США), Shell (Нидерланды), Eni (Италия)", - сообщили в госкомпании.

По результатам рассмотрения и оценки конкурсных заявлений победителем была определена компания "Юзгаз" (Нидерланды), которая предложила лучшие условия для реализации Юзовского проекта.

Сообщается, что в конкурсный комитет, который определил победителя конкурса, входили руководители профильных министерств, "Надра Украины", "Надра Юзовская", народные депутаты Украины.

"В условиях падения мировых цен на нефть в Украине резко уменьшился объем работ по поиску углеводородов. Поэтому важны обязательства победителя конкурса инвестировать несколько сотен миллионов долларов США в программу геологического изучения Юзовского участка (близкую по объемам бурения предложенной Shell в 2012 году), а также уплатить в государственный бюджет бонусы коммерческого обнаружения и разработки", - заявили в "Надра Украины".

Ожидается, что после получения соответствующего согласия Кабмина победитель конкурса компания "Юзгаз" станет полноправным участником СРП.

Также сообщается, что в соответствии с решением внеочередного собрания участников "Надра Юзовская" от 23 октября 2015 года компания "СПК-Геосервис" обязалась выйти из состава участников "Надра Юзовская".

Таким образом, по состоянию на начало августа единственным участником "Надра Юзовская" останется Национальная акционерная компания "Надра Украины".

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Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года было подписано соглашение между правительством Украины, компанией Shell и "Надра Юзовская" о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. На тот момент "Надра Украины" владела 90% "Надра Юзовская", еще 10% принадлежало малоизвестной компании "СПК-Геосервис".

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell начинала процесс разработки месторождений нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой областях, но в июне приняла решение выйти из этого проекта. В октябре выход Shell подтвердил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 миллионов тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.