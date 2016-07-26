Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть

Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы цен на нефть на 2016 год в связи с перебоями в поставках углеводородов в ряде регионов и активным ростом спроса во втором квартале, сообщает Росбалт.

Отмечается, что согласно ожиданиям аналитиков, нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в текущем году в среднем будет стоить $43 за баррель, а не $41 за баррель, как прогнозировалось в апреле. Во II квартале цены на нефть подскочили на 37%, в том числе из-за лесных пожаров в Канаде и саботажа нефтяной инфраструктуры в Нигерии, отмечает ВБ.

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"Мы ожидаем небольшого повышения цен на нефть во второй половине 2016 года в связи со снижением избыточного предложения на рынке, - заявил старший экономист и ведущий автор доклада Джон Баффез. - Однако товарные запасы остаются очень значительными, их снижение потребует времени".

Как и в апреле, Всемирный банк ожидает снижения цен почти на все основные сырьевые товары в 2016 году по сравнению с 2015 годом, исключением стали драгметаллы, особенно золото, так как прогнозы для них на текущий год были существенно повышены.

Энергоносители в целом, вероятно, подешевеют в текущем году еще на 16,4% по сравнению с 2015 годом, то есть падение будет более плавным, чем предполагалось в апрельском (-19,3%) и январском (-24,7%) прогнозах.

"Цены на металлы и минералы, сельхозпродукцию и удобрения, как ожидается, уменьшатся на 3,7%, а не на 5,1%, как предполагалось в апреле. В следующем году эти виды сырьевых товаров, вероятно, подорожают на 2,1%", - отмечает издание.

ВБ прогнозирует, что металлы в 2016 году подешевеют в среднем на 11% (в апреле - на 8,2%), пересмотр отражает перспективы ослабления спроса и ожидаемый ввод в эксплуатацию новых мощностей.

Что касается цен на сельскохозяйственную продукцию, то, согласно прогнозам, их снижение может быть менее значительным, чем предполагалось в апреле, что обусловлено ожиданиями низких урожаев в Южной Америке. Вместе с тем уменьшение затрат на энергоносители, составляющие до 10% в структуре себестоимости сельхозпродукции, также оказывает понижательное давление на продовольственные цены, отмечает ВБ.

Среднегодовая цена золота в 2016 году, по прогнозам банка, вырастет на 7,7%, до $1250 за тройскую унцию, вместо ожидавшегося в апреле снижения на 0,9%.