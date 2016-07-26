Frankfurter Allgemeine: Экономические проблемы и переизбыток негативно сказываются на цене на нефть

Об этом сообщает Маркус Фрюхауф в статье "Экономические проблемы и переизбыток негативно сказываются на цене на нефть", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Игры на повышение цен на нефть значительно поутихли. Этому есть две причины: постоянные опасения по поводу состояния мировой экономики и признаки увеличения добычи нефти. Это привело к падению цен на нефть до самого низкого уровня за более чем два месяца. Цена на североморский Brent в понедельник днем упала чуть ниже отметки в $ 45 за баррель (159 литров).

В течение недели цена снизилась на 6%. Американская WTI торгуется на уровне $ 43,12 за баррель. Своего годового пика цена на нефть достигла 9 июня, составив $ 53,30 за баррель Brent и $ 51,67 за баррель WTI. До самого низкого уровня в $ 31,33 Brent упал в январе, стоимость WTI в феврале составляла около $ 26.

"Настроение рынка нестабильное", сообщают аналитики Commerzbank. Финансовые инвесторы по-прежнему покидают рынок нефти и, таким образом, усиливают давление. По мнению аналитиков Commerzbank, значительно сократились спекулятивные длинные позиции, то есть ставки на дальнейшее повышение цен, на американской товарной бирже CFTC.

Аналитики ожидают значительного замедления роста

Число этих длинных позиций упало до самого низкого уровня с начала марта. Если цена североморского сорта Brent будет оставаться на уровне ниже $ 45 за баррель, аналитики Commerzbank ожидают ускоренного снижения цен.

Поводом для дальнейших спекулятивных продаж могут стать последние данные об активном бурении нефтяных скважин в Соединенных Штатах. По данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе они выросли четвертый раз подряд.

Тем не менее, аналитики Commerzbank не советуют ожидать резкого увеличения добычи нефти в США. Это преждевременно. Буровые работы находятся на самом высоком уровне с конца марта, но до сих пор на 30% ниже уровня начала года.

Тем не менее, аналитики американского инвестиционного банка Morgan Stanley обнаружили признаки избытка предложения на мировом рынке нефти. Такая ситуация может продлиться до следующего года. Аналитики Morgan Stanley указывают на некоторые тревожные события последних месяцев.

В частности, уровень производства бензина на нефтеперерабатывающих заводах, по их мнению, был слишком высоким. НПЗ вынуждены были сокращать мощности, чтобы стабилизировать цены и, таким образом, защитить свои прибыли. Поэтому, они могут уменьшить свой спрос на сырую нефть, что приведет к дальнейшему снижению цен.

Специалисты британского банка Barclays в третьем квартале ожидают гораздо более медленного роста спроса на нефть, они объясняют это слабым экономическим ростом. Поддержка промышленно развитых стран уменьшается, а экономика таких важных развивающихся стран, как Китай и Индия, ослабевает.

Немного спокойнее ситуацию со снижением цен оценивают специалисты консалтинговой компании Energy Aspects. По их мнению, рынок демонстрирует признаки нормализации в корректировке предложения и спроса.

Сейчас рынок сырой нефти более устойчив к низкому спросу со стороны нефтеперерабатывающих заводов. Это не означает, что адаптация закончилась или близится к концу, но движение нормализуется.