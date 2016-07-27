Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть во вторник демонстрируют умеренно негативную динамику на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, которое оказалось более умеренным, чем по прогнозам аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

Читайте такжеВсемирный банк повысил прогноз цен на нефть

По состоянию на 08.31 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,15% — до 45,16 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,19% — до 42,84 доллара за баррель, передает РИА Новости.

При этом под конец предыдущей торговой сессии, сразу после выхода данных API, цены опускались до уровня в 44,14 доллара за баррель Brent, что является минимумом с 10 мая, и 42,36 доллара за баррель WTI, что является минимальным значением с 20 апреля.

Вторничные данные API указали на то, что запасы нефти в США упали на 827 тысяч баррелей за неделю, завершившуюся 22 июля. Аналитики, в свою очередь, ожидали сокращения запасов на 2,3 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 423 тысячи баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 36 тысяч баррелей.

Позднее в среду будут опубликованы данные статистики по коммерческим запасам нефти в США, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 22 июля. По прогнозам экспертов, показатель снизился на 2,257 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 517,24 миллиона баррелей.