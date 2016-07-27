Правительство дополнительно выделило 200 миллионов на зарплаты шахтёрам

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительно 200 миллионов гривень на выплату заработной платы шахтёрам государственных шахт. Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства в среду, 27 июля.

"Предусматривается увеличение объема государственной поддержки государственным угледобывающим предприятиям для выплаты заработной платы на 200 миллионов гривень", - озвучил проект решения министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Отмечается, что на сегодня это единственный путь снятия социального напряжения среди шахтеров госшахт.

В то же время, данное решение было раскритиковано Министерством финансов, глава которого – Александр Данилюк - подчеркнул, что в результате его принятия будут использованы те деньги, которые планировалось выделить на закрытие убыточных шахт.

"Этим решением будет забрано 155 миллионов гривень, которые планировалось выделить на закрытие 5 нерентабельных шахт. Таким образом, если мы сейчас их выделим, то мы заплатим за закрытие шахт в следующих годах", - отметил Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, в начале февраля депутаты Верховной Рады (фракция "Народный фронт") предложили дополнительно направить на зарплаты шахтерам в текущем году 350 миллионов гривень из бюджета путем перераспределения средств, предусмотренных для реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности.

В начале марта Минэнергоугля направило 63,7 миллиона гривень государственным угольным предприятиям для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами. Указанная сумма была выделена госпредприятиям "Львовуголь", "Волыньуголь", "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

21 марта пресс-служба Минэнергоугля сообщила, что министерство намерено направить дополнительные 157,4 миллиона гривень на погашение шахтерам государственных шахт задолженности по зарплате за 2015 год. После этого в средине июля Насалик пообещал ко Дню шахтера выделить дополнительных 200 миллионов гривень на заработную плату для госшахт.