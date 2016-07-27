Россия снова заговорила о строительстве газопровода "Турецкий поток" в обход Украины

В Кремле заявили, что не исключают возобновления проекта «Турецкий поток», который предполагает прокладывание газопровода по дну Черного моря для поставок российского газа в Европу в обход Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это вопрос целесообразности, вопрос коммерческих условий и атмосфера политического доверия, которая является лучшим гарантом для создания привлекательных экономических условий. Поэтому это вопрос комплексный, но, безусловно, от обсуждения этого проекта никто не уходит», - сказал Песков.

«Вы знаете, что ведется работа по разным направлениям, и вы знаете, что «Газпром» не сидел все это время сложа руки, знаете, что прорабатываются альтернативные маршруты, причем они проговариваются с европейскими партнерами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Турция объявила о готовности приступить к строительству первой нитки газопровода "Турецкий поток".

Министр экономики страны Нихат Зейбекчи заявил, что "существуют политические решения об урегулировании вопроса по дальнейшей реализации проекта". По его словам, тема строительства черноморского газопровода сейчас обсуждается на переговорах с российской стороной. "Турецкий поток" выгоден для обеих стран", - сказал министр.

В декабре 2014 года между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность о строительстве газопровода между Россией и Турцией по дну Черного моря. Проект, названный "Турецким потоком", предполагал прокладку четырех ниток общей мощностью 63 млн кубометров газа в год. Изначально планировалось, что 16 млн кубометров будет поставляться в Турцию, остальной объем намечено распределить через газовый узел на границе с Грецией.

После конфликта между Москвой и Анкарой из-за сбитого российского самолета в ноябре 2015 года реализация проекта была приостановлена.