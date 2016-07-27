Стоимость Brent упала ниже отметки $44

Нефть резко подешевела в среду после выхода данных о росте запасов в США по итогам прошлой недели, цена Brent опустилась ниже 44 долларов за баррель, сообщает Росбалт.

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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures до 17:35 по Киеву упала на 0,89 доллара (1,98%) - до 43,98 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,73 доллара (1,70%) - до 42,19 доллара за баррель.

Отмечается, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,67 миллиона баррелей, следует из отчета Министерства энергетики страны. Резервы бензина увеличились на 452 тысячи баррелей.