Глава "Нафтогаза" считает, что уменьшение тарифов на газ возможно только при снижении цен на мировом рынке

Об этом в эфире "5 канала" сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я думаю, что это невозможно (снижение тарифов на газ). Они могут снизиться только если будет снижаться мировая цена на газ. То есть газ стал таким же товаром, как, к примеру, нефть или бензин", - заявил Коболев.

Глава "Нафтогаз Украины" сказал, что заявления об уменьшении тарифов на газ - это попытки политиков пиариться на том, что приносит определенные электрольные результаты.

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"Было принято решение по привязке полной цены на газ к импортному партитету, что является единственным корректным механизмом в случае Украины, как страны, которая импортирует. Все остальное – это попытки политиков пиариться на том, что приносит определенные электоральные результаты", - отметил Коболев.