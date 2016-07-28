"Банальный шантаж": "Нафтогаз" заявил о рекордном снижении Россией транзита газа

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Объемы транзита упали еще больше. Они сейчас, я бы сказал, рекордно низкие ... Кроме уменьшения объема транзитов, Россия снизила давление на входе в Украину, что создает определенные технологические проблемы для "Укртрансгаза". Пока компания эти проблемы эффективно решает", - заявил Коболев.

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Он добавил, что по этому поводу обратился к Еврокомиссии с официальным письмом.

"Сегодня я по этому поводу направил официальное письмо-обращение к Европейской комиссии с предложением собрать мониторинговую группу и провести, во-первых, анализ ситуации, зафиксировать невыполнение "Газпромом" контрактных условий по давлению подачи газа в систему Украины и принять решение, что делать дальше с этой ситуацией", - сообщил он.

Коболев также выразил мнение, что РФ пытается давить на Украину и на "Нафтогаз", чтобы минимизировать расходы.

"Мне кажется, что россияне хотят сделать все возможное, чтобы доказать нашим европейским партнерам, что Украина не может быть транзитной страной и они сейчас взялись за банальный шантаж", - подчеркнул он.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" также отметил, что такие действия "Газпрома" являются, по его мнению, так называемой "тактикой прессования "Северного потока-2".