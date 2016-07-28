Нефть Brent продолжает торговаться ниже $44 за баррель

Цены на нефть немного восстановились в четверг после достижения апрельских минимумов, но прогноз для отрасли остается слабым, поскольку производители и НПЗ продолжают поставлять больше, чем может потребить рынок.

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К 8.40 фьючерсы на нефть марки Brent торговались вблизи отметки $43,65 за баррель, на 0,37 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени выросли на 0,38 процента до $42,08 за баррель, передает Рейтер.

На предыдущей сессии Brent и WTI достигли минимумов с апреля на уровне $43,27 и $41,68 соответственно, после того как официальные данные неожиданно указали на рост запасов нефти и бензина в США.