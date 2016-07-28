Прибыль Shell за полгода упала в пять раз

Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell за первое полугодие текущего года сократилась в 4,98 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,735 миллиарда долларов, сообщила компания, передает Прайм.

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При этом чистая прибыль за второй квартал составила 1,280 миллиарда долларов, что в 3,2 раза меньше по сравнению с апрелем-июнем 2015 года. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за полугодие составила 0,22 доллара против 1,32 доллара за январь-июнь 2015 года, за квартал - 0,15 доллара против 0,62 доллара годом ранее.

Выручка Royal Dutch Shell в первом полугодии снизилась на 22,5% - до 106,969 миллиарда долларов, квартальный показатель составил 58,415 миллиарда долларов (снижение на 19,3% в годовом выражении).

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале произошло слияние компании с британской BG Group plc.