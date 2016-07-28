В "Укртрансгазе" уверены, что успеют до холодов закачать в хранилища нужный объем газа

Государственная компания - оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" успеет закачать 14,5 миллиарда кубометров природного газа, о которых ранее было заявлено, в свои подземные хранилища до начала отопительного сезона.

Об этом во время пресс-конференции о будущем газотранспортной системы сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив.

"По нашим расчетам, 14,5 миллиарда кубических метров мы успеваем закачать до начала отопительного сезона", - сказал он.

Глава компании сообщил о планах заполнения подземных хранилищ газа в июле-сентябре 2016 года.

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"На данный период мы ежесуточно закачиваем по 40-50 миллионов кубометров газа в подземные газовые хранилища. План заполнения хранилищ на июль – около 1 миллиарда кубометров газа, на август - это 1,4 миллиарда кубометров, на сентябрь - 1,9 миллиарда кубометров", - добавил Прокопив.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. 21 июля Прокопив сообщил, что Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

По данным "Укртрансгаза", запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 23 июля увеличились на 2,6%, или на 261 миллион кубометров, - до 10,254 миллиарда кубометров.