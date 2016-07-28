"Укртрансгаз" подал в суд на ОПЗ за газовые долги

Государственная компания-оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" подала иск в суд на одно из крупнейших химических предприятий Украины "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) из-за неуплаты за поставленный газ.

Об этом во время пресс-конференции о будущем газотранспортной системы сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив.

"В июле ОПЗ сжег 53 миллиона кубометров газа. 15 июля мы закрыли баланс за июнь и выставили счёт на 434 миллиона гривень. Подождали 5 дней, завод не рассчитался, после этого мы подали в суд за разбаланс (разница между объемом газа, который был фактически потреблен ОПЗ и объемом газа, которым владел завод для его потребления -УНИАН) за июнь", - сказал Прокопив.

Также глава компании сообщил, что на сегодня "Укртрансгаз" продолжает снижение давления газа для ОПЗ.

"На сегодня мы приступили к процедуре снижения давления. Рабочее давление, под которым газ подается на ОПЗ составляет 9 атмосфер, на сегодня оно снижено до 7,8 атмосферы. Сейчас они находятся в процессе переговоров и потребляют 80 тысяч кубометров газа в час. Такая ситуация работе завода не угрожает, но, если они не заведут номинацию (заявление на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента – УНИАН), мы будем продолжать снижение давления", - добавил Прокопив.

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Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" 18 июля 2016 года заявил о начале процедуры отключения "Одесского припортового завода" от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты и превышения нормированного потребления газа. По состоянию на 18 июля суточный объем потребления "голубого топлива" контрагентом составлял около 1,5 миллиона кубометров, при заявке в 0,1 миллиона кубометров/сутки.

20 июля пресс-служба "Укртрансгаза" опубликовала информацию о том, что компания ограничила поставки газа крупному производителю химической продукции Одесскому припортовому заводу до погашения долгов за транспортировку топлива.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.