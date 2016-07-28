Украина начала принимать уголь из зоны АТО через ж/д перегон "Никитовка-Майорск"

Украина после почти двух месячного перерыва возобновила поставки угля из зоны АТО через ж/д перегон «Никитовка-Майорск», получив 43 вагона топлива.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

«На территорию, подконтрольную украинской власти (через ж/д перегон «Никитовка-Майорск» - УНИАН) после почти двухмесячного перерыва прибыли 43 вагона с углем для электростанций Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинская сторона сразу предоставила гарантии безопасности для проведение восстановительных работ, в то время как представители непризнанной «ДНР» не спешили делать ответные шаги.

Ранее сообщалось, что железнодорожное движение на участке «Никитовка-Майорск» остановилось 1 июня 2016 года, а уже 5 июня колеи данного маршрута были повреждены мощными обстрелами.

13 июля в Минске прошли переговоры трёхсторонней контактной группы, в том числе и по вопросу восстановления этого участка. Стороны достигли согласия по проведению ремонтных работ.

27 июля железнодорожники Украины и временно оккупированной территории провели проверку восстановленного маршрута и констатировали факт ее пригодности для использования.