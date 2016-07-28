Дешевая нефть: Baker Hughes увеличила убыток в 2,4 раза

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого полугодия 2016 года зафиксировала убыток в 1,893 миллиарда долларов, увеличив его в 2,4 раза в годовом выражении, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

"Выручка компании за полугодие снизилась на 40,6% - до 5,078 миллиарда долларов, разводненный убыток на акцию компании по итогам отчетного периода составил 4,30 доллара против убытка в 1,77 доллара годом ранее", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что чистый убыток компании по итогам второго квартала составил 912 миллионов долларов, увеличившись в 4,8 раза в годовом выражении. Выручка по итогам апреля-июня 2016 года снизилась на 39,3% - до 2,408 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 2,08 доллара против 0,43 доллара убытка в 2015 году. Аналитики ожидали убыток на уровне 0,62 доллара.

"Снижение выручки в основном произошло за счет продолжающегося резкого падения активности и ценового давления в восточном полушарии", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Мартина Крейгхеда (Martin Craighead).

Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений. Компания работает более чем в 90 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне.