Крупнейшее месторождение газа в Украине досталось компании с неизвестными владельцами

"Вместо транснациональной корпорации Royal Dutch Shell, которая вышла из проекта в 2015 году, разрабатывать Юзовский участок будет зарегистрированная месяц назад в Нидерландах компания Yuzgas B.V., сообщает Liga.net.

Отмечается, что компания стала победителем нового конкурса на заключение договора о разделе продукции (СРП) по Юзовскому месторождению, объявленного в октябре прошлого года.

"Объявление победителя конкурса по Юзовскому участку стало неожиданностью. Организаторы не привлекали к процессу выбора нового инвестора ни СМИ, ни общественность. Детали и условия конкурса не раскрывались. Кто стоит за новосозданной Yuzgas B.V. также неизвестно", - подчеркивает издание.

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"Yuzgas B.V. зарегистрирована 14 июня этого года с уставным капиталом 1 000 евро специально под разработку Юзовского участка. 100% компании принадлежит люксембургскому фонду Emerstone Energy, которым владеет компания по управлению активами Emerstone Capital Partners также из Люксембурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе структуры созданы в 2016 году, а веб-сайт компании зарегистрирован меньше месяца назад - 29 июня. Своих бенефициаров и инвесторов Emerstone не раскрывает.

"Emerstone Energy управляет активами на сумму $400 миллионов, - говорится на сайте компании. - Мы готовы вложить около $250-300 миллионов в потенциальные проекты в сфере разведки и добычи углеводородов".

Emerstone возглавляет Ярослав Кинах. Он хорошо знаком с реалиями украинского бизнеса. В конце 1990-х Кинах руководил украинским представительством Европейского банка реконструкции и развития, после чего создал в Канаде компанию Iskander Energy, которая развивала проекты по добыче газа-метана в Украине и владела углеводородными участками в Грузии и Болгарии. В последние годы он возглавлял канадскую Black Iron.

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Лицензия на разработку Юзовской площади принадлежит ООО Надра Юзовская, участника СРП со стороны государства. По состоянию на 27 июля 2016 года, 10% компании принадлежит ООО СПК Геосервис (Киев), которую СМИ ранее связывали с окружением Виктора Януковича, остальные 90% - государственной Надра Украины. Владельцы самой СПК Геосервис поменялись в 2015 году.

Следует отметить, что в Украине существует компания с таким же названием ООО "ЮЗГАЗ".

Она зарегистрирована в Харькове и среди его учредителей - народный депутат от оппозиционного блока "Ефим Звягильский (вклад в уставной фонд 700 тысяч гривень) и депутат Харьковского областного Совета, экс-регионал Олег Шаповалов (вклад в уставной фонд - 50 тысяч гривень).