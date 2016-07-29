Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть в последний день рабочей недели снижаются на фоне превышения предложения на рынке нефти над спросом, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 09:06 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19% - до 43,15 доллара за баррель. На торгах днем ранее ее стоимость опускалась до уровня в 42,56 доллара за баррель, что стало самым низким уровнем с 18 апреля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,29% - до 41,02 доллара за баррель, ранее входе торгов она снижалась до отметки в 40,96 доллара за баррель - минимальной отметки с 20 апреля", - говорится в сообщении.

Инвесторов продолжают беспокоить высокий уровень запасов нефти в США. Так, согласно опубликованным в среду данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 июля, выросли. На нефтяные цены также повлияли данные американской аналитической компании Genscape, говорящие о росте запасов на крупнейшем в США терминале в Кушинге на 328 тысяч баррелей за неделю, завершившуюся 26 июля, пишет агентство Рейтер.

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Некоторые эксперты ожидают дальнейшего снижения нефтяных цен.

"Наш ценовой ориентир теперь составляет 38 долларов за баррель для нефти марки WTI. Мы думаем, что снижение цен продолжится, так как движение цены к 50 долларам, которое мы наблюдали, было обусловлено фундаментальными факторами, но оно создало увеличение предложения на рынке нефти", - приводит агентство Reuters слова главного управляющего в Tuttle Tactical Management Мэтью Таттл (Matthew Tuttle).

При этом, аналитики банка Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство, напротив ожидают увеличения цены нефти до 45-50 долларов за баррель. Они объясняют это своей оценкой будущего спроса на "черное золото".