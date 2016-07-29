Запорожская АЭС отключила от сети четвертый энергоблок для ремонта

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной генерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №4 для проведения планового капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"29 июля 2016 года энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, длительность ремонта составит 86 суток.

По информации пресс-службы, планируется выполнить капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны, ремонты парогенераторов, насосов и другого оборудования станции.

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 880 МВт", - говорится в сообщении "Энергоатома".

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Как сообщал УНИАН, 22 июля Запорожская АЭС подала заявку на вывод энергоблока №4 в капитальный ремонт с 29 июля по 22 октября 2016 года.

Кроме того, на станции еще продолжаются плановые ремонтные работы энергоблока №1 (224-е сутки) и №2 (166-е сутки).

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.