"Нафтогаз" просит Еврокомиссию проверить давление газа в российской ГТС

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась к Европейской комиссии с просьбой рассмотреть вопрос о создании мониторинговой миссии для проверки фактов значительных перепадов давления в российской газотранспортной системе на входе в газотранспортную систему Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это предложение было направлено "Нафтогазом" вчера (27 июля – УНИАН) в письме Марошу Шефчовичу, вице-президенту Европейской комиссии по вопросам энергетики, а также Секретариату Энергетического сообщества", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в течение последних нескольких дней "Укртрансгаз" фиксировал постепенное снижение давления в газотранспортной системе на российской стороне. В частности, давление на газоизмерительной станции Суджа, ключевом пункте входа российского газа, который транспортируется в ЕС по территории Украины, по состоянию 26 июля уменьшилось до 52,3 атмосфер с 63,5 атмосфер на 19 июля. В то же время, в соответствии с контрактом, российский оператор обязан поддерживать в этом пункте выхода давление не менее 60 атмосфер.

Похожее падение давления также было зафиксировано на газоизмерительной станции Писаревка, втором по величине пункте поступления газа из России.

Отмечается, что такую же ситуацию "Укртрансгаз" зафиксировал в последнюю неделю июня 2016 года, при этом компания не получила каких-либо предупреждений или объяснений со стороны "Газпрома".

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Сообщается, что такие случаи падения давления и очевидное отсутствие сотрудничества со стороны российского оператора являются техническим вызовом, который ставит под угрозу стабильность транзита российского газа в ЕС.

"Нафтогаз" уверен, что такая ситуация требует всестороннего обсуждения с участием представителей Европейской комиссии и считает целесообразным рассмотреть вопрос о применении предусмотренных процедур, в том числе, в соответствии с принятым на 25-й конференции Энергетической хартии решением о механизме раннего предупреждения (ССDEC2014 (14) TTG)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, на данный момент объемы транзита российского газа рекордно низкие, а снижение Россией давления на входе в газотранспортную систему Украины создает определенные технологические проблемы для "Укртрансгаза".