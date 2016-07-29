Стоимость нефти Brent впервые с апреля упала ниже $42

По сравнению с началом июня 2016 года стоимость барреля Brent упала более чем на 20%, сообщает РБК.

"В ходе пятничных торгов на бирже ICE стоимость нефти Brent впервые с 18 апреля 2016 года опустилась ниже 42 долларов за баррель. На минимуме стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 года упала до 41,85 доллара, что на 1,99% ниже уровня закрытия торгов четверга", - говорится в сообщении.

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С начала июня, когда стоимость барреля Brent поднималась почти до 53 долларов, цена на нефть упала более чем на 20%.

Аналитики связывают падение нефтяных котировок с опасениями инвесторов по поводу роста поставок из-за увеличения числа работающих в США буровых установок и возобновления экспорта нефти из ряда ливийских портов.

"Это значит, что мы близки к "медвежьему рынку" по нефти. Не удержав уровень 43 доллара, следует переносить цели ниже - на уровень 40 долларов, а это перспектива еще 6%-ного снижения, со всеми вытекающими последствиями для курса рубля", - считает главный аналитик банка ВТБ24 Станислав Клещев.