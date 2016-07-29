Neue Zürcher Zeitung: Островец – болезненная тема Литвы

Об этом пишет Рудольф Херманн в статье "Островец – болезненная тема Литвы", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Литва со все более смешанными чувствами наблюдает за строительством белорусской АЭС Островец. Президент Литвы Даля Грибаускайте недавно сказала журналистам, что Минск избегает вопросов о безопасности станции и противится тому, чтобы предоставить экспертам доступ на территорию. Ее комментарии появились после сообщений СМИ о недавней аварии, которая произошла во время установки реактора. Почти 300-тонный элемент упал на землю с высоты 2-4 метров.

В последнее время участились инциденты, которые привели к возникновению проблем с безопасностью, сказала Грибаускайте. Если Беларусь не в состоянии построить электростанцию в соответствии со всеми требованиями безопасности, Литва вместе с международным сообществом будет искать методы, чтобы предотвратить ввод АЭС в эксплуатацию.

В официальном сообщении Минску правительство Литвы потребовало провести тщательное расследование инцидента и сообщить о его результатах соседним странам и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Министр окружающей среды Кястутис Трячёкас потребовал, чтобы МАГАТЭ провело инспекцию АЭС Островец. Литва обеспокоена также и потому, что атомная электростанция Островец строится всего в 20 километрах от границы Беларуси и Литвы и в 50 километрах от Вильнюса, литовской столицы.

Беларусь рассчитывает на то, что Островец позволит ей экспортировать электроэнергию в ЕС, в частности, в Польшу, Литву и Швецию. Таким образом, АЭС Островец напрямую конкурирует с новым заводом, который Литва уже в течение многих лет планирует построить на месте АЭС Игналина, закрытой в 2009 году под давлением ЕС. Тем не менее, очень сомнительно, что она окупится в экономическом плане. Первоначальная идея состояла в том, чтобы сократить зависимость Балтийского региона от российской электроэнергии. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию мост в Швецию, теперь, благодаря глубоководному кабелю, Литва сможет получить доступ к электроэнергии из Северного региона, где обычно существует переизбыток производственных мощностей.

"Росатом" в ускоренном темпе строит АЭС Островец, она должна быть введена в эксплуатацию уже в 2018 году. Наблюдатели считают, что за этим стоит стратегический расчет Кремля: если в регионе будет больше электроэнергии, то исчезнет необходимость в новом проекте на месте Игналины, и в таком случае страны Балтии самостоятельно не смогут обеспечивать себя большим количеством электроэнергии.