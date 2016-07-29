Американские нефтегиганты на фоне низких цен теряют прибыль и умножают убытки

Крупнейшая публичная нефтяная компания мира Exxon Mobil отчиталась в пятницу о более существенном, чем ожидалось, падении прибыли в связи со снижением цен на нефть и прибыли нефтеперерабатывающего подразделения.

Чистая прибыль компании снизилась на 2,5 раза до $1,7 миллиарда, или 41 цента на акцию, во втором квартале против $4,19 миллиарда, или $1 на акцию, годом ранее, сообщает Рейтер.

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Аналитики ожидали прибыль в размере 64 цента на акцию.

Производство снизилось примерно на 0,6% до 3,9 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Хотя Exxon сократила объем капиталовложений на 38% в течение квартала до $5,16 миллиарда, снижения расходов было недостаточно для компенсации падения цен на нефть.

Прибыль нефтеперерабатывающего подразделения снизилась более чем на 60%.

Chevron Corp, второй по величине нефтепроизводитель в США, отчитался в пятницу о самом существенном с 2001 года квартальном убытке.

Хотя скорректированные показатели превзошли ожидания Уолл-стрит, они подчеркнули глубокую неуверенность в отношении энергетической отрасли на фоне снижения цен на нефть, ударивших по прибыльности.

Во втором квартале компания потеряла $1,47 миллиарда, или $1,07 на акцию по сравнению с чистой прибылью в $571 миллион, или 30 центов на акцию годом ранее.

Без учёта разовых статей баланса, Chevron заработала 35 центов на акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере 32 центов на акцию.

Глава Chevron Джон Уотсон сказал, что результаты отражают "продолжающееся приспособление к миру низких цен на нефть".

Производство снизилось примерно на 3% до 2,53 миллиона баррелей в сутки.

Убыток крупнейшего подразделения компании, производящего нефть и природный газ, увеличился до $2,46 миллиарда, поскольку компания потеряла деньги как в США, так и на международном рынке.