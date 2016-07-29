Еврокомиссия допускает газовые переговоры с Украиной и РФ в сентябре

Еврокомиссия (ЕК) может провести переговоры по газу с Украиной и Россией в сентябре. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

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"В настоящее время нет необходимости для срочной встречи. Как сказал вице-председатель (Еврокомиссии Марош) Шефчович, он находится в постоянном контакте с российскими и украинскими партнерами и ищет возможность для встречи в трехстороннем формате или отдельно в ближайшие месяцы. Полагаю, он упомянул сентябрь, но пока рано говорить об этом и о том, в каком формате могла бы пройти эта встреча", - сказала она.

По словам Итконен, в настоящее время у Еврокомиссии нет никаких причин для беспокойства относительно газового вопроса. "У нас проходят нормальные контакты на техническом уровне. Нет каких-либо конкретных причин для беспокойства на данный момент", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Украина не импортирует природный газ из России уже почти 240 дней.

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Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что компания может покрыть все потребности в импортном газе за счет закупки из Европы, а возобновление импорта из РФ будет осуществлено лишь при более привлекательном ценовом предложении, чем у европейских поставщиков.

Менеджмент «Нафтогаза» заявляет, что предложенная Россией цена в 167,6 долл./тыс. кубометров газа в третьем квартале, хоть и является несколько ниже европейской, однако она единая на весь период, тогда как стоимость газа в Европе часто меняется, и в ІІІ квартале может быть меньше цены «Газпрома».

В начале июля глава «Нафтогаза сообщил, что «Газпром» не подписал дополнительное соглашение к контракту на покупку Украиной газа от 2009 года, без которого украинский энергохолдинг не будет возобновлять поставки газа от северного соседа, чтобы не ослаблять свои позиции в Стокгольмском арбитраже.