Цены на нефть вернулись к росту на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть в первый день рабочей недели демонстрируют положительную динамику благодаря дешевеющей американской валюте, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 07.37 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,39% - до 43,71 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,38%, до 41,76 доллара за баррель, передает Прайм.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 95,58 пункта.

Ослабление американской валюты положительно влияет на стоимость "черного золота", поскольку цены на нефть привязаны к доллару, и более слабый доллар делает нефтепродукты дешевле для держателей иностранных валют.

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По словам специалиста по нефтегазовой сфере SCI International Гао Цзяна, мнение которого приводит издание The Wall Street Journal, рост нефтяных цен может быть поддержан ослабевшим долларом в утреннюю сессию, однако 'тенденция роста буровых установок в США является "медвежьей" для цен".

В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 29 июля рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 1 единицу, или на 0,2%, до 463 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы, или на 0,8%, - до 374 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 2 единицы, или 2,3%, и составило 86 единиц.