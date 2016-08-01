Китай намерен развивать солнечную энергетику в Украине через свою госкомпанию

Как говорится в сообщении генконсульства КНР в Одессе, об этом сказал исполняющий обязанности генерального консула Го Хунлян в ходе визита на принадлежащую компании CNBM электростанцию.

Он отметил, что проект солнечной электростанции в поселке Старокозачье Одесской области является положительным опытом и наглядным примером участия китайских предприятий в украинском рынке альтернативной энергетики, а также является образцом укрепления китайско-украинского сотрудничества в энергопроизводстве.

«Генеральное консульство будет активно содействовать работе китайских предприятий в Украине, защищать и оказывать им всестороннюю поддержку для стабильного развития в территориальной полосе «Один пояс и один путь», - сказал Го Хунлян.

Согласно сообщению, солнечная станция в Старокозачьем, построенная и введенная в эксплуатацию в 2012 году, занимает площадь 80 гектаров и оснащена 183 964 солнечными модулями.

В сообщении отмечается, что мощность выработки электроэнергии этой станцией составляет 42,95 МВт, что не только удовлетворяет бытовые нужды в электроэнергии населения многих окружающих поселков, но и ежегодно не допускает выброса более 44 тыс. тонн двуокиси углерода в атмосферу.

Ранее сообщалось, что в конце 2015 года Антимонопольный комитет Украины одобрил покупку китайской госкомпанией CNBM International компаний, которые владеют солнечными электростанциями в Украине. Речь идет о компаниях "Восход Солар", "Нептун Солар" (обе - Николаевская обл.), "Дунайская СЭС-1", "Дунайская СЭС-2", "Франко Солар", "Франко Пиви", "Приозерная-1", "Приозерная-2", "Лиманская Энержи 1", "Лиманская Энержи 2" (все - Одесская обл.).

Справка. CNBM International входит в Китайскую национальную группу корпораций по строительным материалам (CNBM), одной из крупнейших в Китае. Группа входит в список топ-500 компаний Fortune. CNBM International активно развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики, занимает первое место в Азии, и третье - в мире по производству ветряных лопастей, производит поли- и монокристаллические кремниевые, а также тонкопленочные солнечные батареи общей мощностью свыше 1000 МВт в год.

«Один пояс и один путь» - инициатива Китая по совместному созданию экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века.