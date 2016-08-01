Украина в июле закачала в подземные хранилища 1 миллиард кубов газа

Украина в июле текущего года закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 1 млрд кубометров газа, что равняется показателю за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании - оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз».

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Также сообщается, что всего с начала этого года в ПХГ было закачано 2,2 млрд куб. м газа.

По данным пресс-службы, по состоянию на 30 июля общий объем природного газа в ПХГ составил 10,559 млрд кубометров, а уровень заполнения – 34%.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 млрд куб. м газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 млрд куб. м

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 25 июля по 1 августа увеличились на 2,9%, или на 305 млн кубометров, - до 10,559 млрд куб. м с 10,254 млрд куб. м.