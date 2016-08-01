Украина за семь месяцев увеличила транзит российского газа на 21%

Украина в январе-июле 2016 года увеличила транзит природного газа из России в страны Европейского Союза на 21% - до 43,2 млрд кубометров.

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Об этом сообщает пресс-служба компании - оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз».

По данным пресс-службы, в июле транзит газа снизился на 17,6% - до 5,6 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м; в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

По данным пресс-службы, начиная с 24 июля, Россия сократила подачу газа в украинскую ГТС со 172 до 155,4 млн куб. м в сутки, а позже до 136 млн куб. м. 30 августа подача газа с территории РФ выросла до 165,8 млн кубометров в сутки.