Стоимость нефти Brent упала ниже $43

Нефтяные котировки перешли от роста к снижению, поскольку излишек запасов нефти и продуктов нефтепереработки в мире продолжает оказывать давление на цены, сообщает Росбалт.

"Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 опустилась на 0,61 доллара (1,40%) - до 42,92 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,53 доллара (1,27%) - до 41,07 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на минувших выходных нефть слегка восстановилась после падения на 15% в июле, так как снижение курса доллара позитивно сказалось на спросе на нефтяные фьючерсы. Вместе с тем, на рынке сохраняется значительный избыток нефти. По последней оценке Министерства энергетики США, мировое предложение нефти опережает спрос на 200 тысяч баррелей в сутки.

"В частности, добыча в Иране, Ираке и Саудовской Аравии сохраняется на высоком уровне, а Ливия готовится вскоре возобновить экспорт топлива из основных портов, ранее замороженный из-за разногласий между правительством и охраной портов. Эксперты отмечают, что в июне в Ливии добывалось 332 тысяч баррелей/сутки против 271 тысяч в мае", - отмечает издание.

Кроме того, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США за прошедшую неделю увеличилось на 3 - до 374 установок, что является максимумом с марта.