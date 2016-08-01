Стоимость нефти WTI упала ниже $40, Brent - ниже $42

Сентябрьские фьючерсы нефти марки WTI упали ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19:31 стоимость составила $39,88, сообщает РБК.

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Такую отметку WTI пробила впервые с 20 апреля.

В это же время октябрьский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов пробил отметку в $42 и составил по состоянию на 19:31 $41,88 за баррель. Это стало рекордом с 19 апреля. По состоянию на 19:45 стоимость составляет $42,02.

Как сообщал УНИАН, мировое предложение нефти опережает спрос на 200 тысяч баррелей в сутки.