Стоимость нефти WTI упала ниже $40, Brent - ниже $42
20:44, 01 августа 2016Энергетика
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Впервые с 20 апреля нефть марки WTI упала ниже $40 за баррель - до отметки в $39,88.
REUTERS
Сентябрьские фьючерсы нефти марки WTI упали ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19:31 стоимость составила $39,88, сообщает РБК.
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Такую отметку WTI пробила впервые с 20 апреля.
В это же время октябрьский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов пробил отметку в $42 и составил по состоянию на 19:31 $41,88 за баррель. Это стало рекордом с 19 апреля. По состоянию на 19:45 стоимость составляет $42,02.
Как сообщал УНИАН, мировое предложение нефти опережает спрос на 200 тысяч баррелей в сутки.
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