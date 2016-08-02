Нефть возобновила рост после падения почти на 4%

Мировые цены на нефть во вторник демонстрируют положительную динамику в рамках коррекции после падения днем ранее почти на 4%, до минимальных отметок с конца апреля, на фоне опасений инвесторов о переизбытке предложения на рынке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:00 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до 42,33 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI прибавляли 0,15% - до 40,12 доллара за баррель", - говорится в сообщении

Негатив инвесторов в понедельник вызвали новости о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в выходные снизила экспортные цены на нефть в азиатском регионе. Снижение оказалось самым значительным за последние десять месяцев. Кроме того, ливийская государственная National Oil Co. заявила о своей поддержке соглашения об открытии восточных портов.

Помимо этого аналитики Citigroup Inc отмечают, что поставки нефти из России увеличиваются на протяжении трех месяцев подряд. Кроме того, поставки "черного золота" из США превышают прогнозы правительства страны.

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Сложившийся фон усиливает опасения инвесторов о растущем глобальном перенасыщении рынка нефти. В связи с этим цены на "черное золото" в понедельник падали почти на 4%, стоимость нефти марки Brent вновь опускалась ниже отметки в 42 доллара за баррель, а цена эталона WTI впервые с 20 апреля упала ниже уровня в 40 долларов за баррель. Во вторник "черное золото" вернулось к положительной динамике в рамках коррекции.

"Переизбыток продолжает оказывать давление на рынок", - отметил агентству Блумберг аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс (David Lennox).