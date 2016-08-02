Украина в июле сократила импорт газа почти на 32%

Украина в июле сократила импорт газа на 31,8% - до 409 миллионов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, импортерами природного газа в Украину выступили 5 компаний.

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"Поставки газа уже 248 дней осуществляются исключительно с территории Европы", - также сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом, - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 миллиардов кубометров газа, что на 15,8% меньше чем в 2014 году.