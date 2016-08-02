Сумма претензий "Нафтогаза" по искам к "Газпрому" составляет почти $27 миллиардов

Сумма претензий Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» по искам к российскому газовому монополисту «Газпром», которые рассматриваются в Стокгольмском арбитраже, превышает 26,6 млрд долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» на странице компании в соцсети Facebook.

«Только по делам с «Газпромом» сумма претензий против нас («Нафтогаза Украины» - УНИАН) – 38,7 млрд долл. вместе с процентами, сумма претензий с нашей стороны - более 26,6 млрд долл.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев является одновременно и свидетелем в данном судебном разбирательстве, и главой компании-истца.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В середине марта текущего года «Газпром» увеличил исковые требования к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл. В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий к российскому «Газпрому» в 30 млрд долл.

В начале июля Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.