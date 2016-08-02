Строительство первой очереди Днестровской ГАЭС будет стоить почти 4 миллиарда

Государственная компания - оператор ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" согласовала с Министерством энергетики и угольной промышленности заключение договора подряда на строительство первой очереди Днестровской ГАЭС на сумму 3,8 миллиарда гривень.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, подрядчиком строительных работ, а именно монтажа трех гидроагрегатов Днестровской ГАЭС, а также гидросилового и гидромеханического оборудования, стала компания "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергобуд".

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Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

Для выполнения этой цели компания намерена инвестировать около 90 миллиардов гривень в строительство новых и реконструкцию действующих станций (ГЭС и ГАЭС).

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт (Днестровская ГАЭС находится на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.