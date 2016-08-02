Иран изучит рентабельность транзита своей нефти через территорию Украины в Чехию и Словакию.

Об этом сообщает иранское издание ИРНА, ссылаясь на результаты переговоров министра нефти Ирана Биджана Зангане и министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, которые состоялись 1 августа в Тегеране.

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«Необходимо обдумать, является ли практичным и экономичным транзит части иранской нефти в Чехию и Словакию через территорию Украину», - сказал Зангане.

Согласно сообщению, также министр нефти Ирана отметил, что Украина обладает эффективной транзитной системой, и в будущем будут проведены дальнейшие консультации для обсуждения данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года состоялись переговоры экс-министра энергетики Владимира Демчишина и министра энергетики Ирана Хамида Читчияна.

Во время этой встречи стороны договорились о начале работы над проектами участия украинских предприятий в модернизации иранской энергетической инфраструктуры и тепло - и гидрогенерации. В частности, речь шла о строительстве и модернизации электросетей напряжением 400 кВ. Также было обсуждено участие украинских специалистов в обслуживании, модернизации и проектов безопасности Бушерской АЭС.

По информации пресс-службы Минэнергоугля, Насалик с 31 июля по 2 августа находится в Тегеране с рабочим визитом, в ходе которого планировались его встречи с Зангане и Читчияном.