Нефть Brent торгуется ниже $42 за баррель

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть возобновили рост, об этом свидетельствуют данные торгов, передает «Газета.Ru».

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Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,51%, до $39,71 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре подросли на 0,02%, до $41,92 за баррель.