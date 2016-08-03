На Львовщине построят новый резервуар для хранения нефти за 178 миллионов

Министерство энергетики и угольной промышленности одобрило технико-экономическое обоснование проекта, общей стоимостью 177,9 млн грн, по строительству резервуара для хранения нефти, который будет расположен на станции «Броды» нефтепровода «Одесса-Броды», оператором которого является государственная компания «Укртранснафта».

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Об этом говорится в опубликованном приказе Минэнергоугля от 26 июля 2016 года.

«Одобрить ТЭО «Строительство резервуара вертикального стального с плавучей кровлей РВСПП 50000 № 2 ЛПДС «Броды» во Львовской области», - говорится в документе.

Согласно приказу Минэнергоугля, данный резервуар будет вмещать 50 тыс. куб. м нефти, а объем технологической нефти, который нужен для его работы, составит 4,7 тыс. куб. м. Общая стоимость строительства составит 177,9 млн грн, из которых сами строительные работы обойдутся в 113,8 млн грн, а материалы и оборудование – 64,1 млн грн.

Также в документе отмечается, что данный резервуар планируется построить за 21 месяц.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» за январь-июнь 2016 года сократила объем транспортируемой нефти до 7,2 млн тонн, что на 16,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Для стабилизации и увеличения прокачек нефти руководство Минэнергоугля и президент Украины Петр Порошенко вели переговоры с Ираном и Азербайджаном для рассмотрения возможности транзита нефти этих стран-экспортёров, используя украинский нефтепровод «Одесса-Броды».

2 августа министра нефти Ирана Биджана Зангане заявил, что Иран изучит рентабельность транзита своей нефти через территорию Украины в Чехию и Словакию.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.