"Укрэнерго" за полгода заработало миллиард гривень

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в январе-июне 2016 года получила 1,051 млрд грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с 523,2 млн грн убытка.

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Об этом говорится в финансовом отчете "Укрэнерго", который опубликован на ее сайте.

Согласно отчету, валовая прибыль компании за отчетный период выросла на 90,5% - до 1,854 млрд грн.

Также сообщается, что чистый доход от реализации продукции в первом полугодии вырос на 51,2% - до 2,840 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» в 2015 году получила 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн. Чистый доход «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 76,4% – до 5,433 млрд грн.

С января 2016 года для компании была увеличена основная статья ее дохода - тариф на услуги по передаче электроэнергии, который в первом квартале 2016 года вырос по сравнению с январем-мартом 2015 года на 38,1% - до 2,881 коп. за кВт-ч.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.