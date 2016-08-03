Украина предложила Ирану помощь в строительстве подземных хранилищ газа

Иран заинтересован в оказании Украиной помощи в строительстве и модернизации газотранспортной инфраструктуры, а именно подземных хранилищ газа и компрессорных станций, а также в увеличении мощности иранской газотранспортной системы.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, ссылаясь на результаты переговоров министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и министра нефти Ирана Биджана Зангане, которые проходили в Тегеране с 31 июля по 2 августа.

«Иранская сторона с интересом восприняла предложения украинской делегации относительно участия отечественных предприятий в развитии энергетической инфраструктуры Ирана, в частности строительстве подземных хранилищ природного газа, строительстве и модернизации уже существующих компрессорных станций, увеличении мощности внутренней газотранспортной системы Ирана», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны согласовали создание рабочей группы экспертов, которая на протяжении 30 дней изучит наиболее перспективные направления сотрудничества Ирана и Украины в энергетической сфере.

«Состоялись консультации между представителями предприятий обеих стран. Результатом консультаций стало подписание Меморандума о сотрудничестве с иранской организацией «Международная компания промышленного развития» по созданию совместного импортно-экспортного предприятия в сфере энергетики», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года состоялись переговоры экс-министра энергетики Владимира Демчишина и министра энергетики Ирана Хамида Читчияна. Во время этой встречи стороны договорились о начале работы над проектами участия украинских предприятий в модернизации иранской энергетической инфраструктуры и тепло - и гидрогенерации. В частности, речь шла о строительстве и модернизации электросетей напряжением 400 кВ. Также было обсуждено участие украинских специалистов в обслуживании, модернизации и проектах безопасности Бушерской АЭС.

По информации пресс-службы Минэнергоугля, Насалик с 31 июля по 2 августа находился в Тегеране с рабочим визитом, в ходе которого прошли его встречи с Зангане и Читчияном. После этих переговоров иранское издание ИРНА сообщило о готовности Ирана изучить рентабельность транзита своей нефти через территорию Украины в Чехию и Словакию.