Президент подписал закон, который позволит выделить землю в зоне отчуждения под хранилище отработанного ядерного топлива

В пояснительной записке, которая опубликована на сайте Верховной Рады Украины, отмечается, что данный закон урегулирует вопросы землепользования, специального водопользования, осуществление градостроительной деятельности на территории зоны отчуждения, а также определяет компетенцию и полномочия центральных и местных органов исполнительной власти для решения проблемы землеотвода и других связанных вопросов.

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Данный закон вносит изменения в Водный и Земельный кодексы, закон «О правовом режиме территории, что пострадала от радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы», закон «О природно-заповедном фонде Украины» и другие нормативно-правовые акты.

Например, в законе сказано, что, если земельный участок предоставляется в пользование по решению Кабинета министров Украины или при согласовании с ним, тогда местные администрации должны рассмотреть данный проект землеустройства в течении месяца, и вместе с позитивным заключением государственной экспертизы по земельной документации, они обязаны подать его обратно в Кабмин для принятия окончательного решения.

Согласно текста данного закона, который был опубликован в газете «Голос Украины», он вступит в силу с 4 августа 2016 года.

В пресс-службе Национальной атомной энергетической компании «Энергоатом» отметили, что вступление в силу этого закона позволит компании реализовать процедуру выделение земли для ведения строительства ЦХОЯТ в зоне отчуждения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2016 года заявил о планах до конца текущего года утвердить проектно-сметную документацию по строительству в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В конце апреля 2014 года Кабмин принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Также ранее президент «Энергоатома» Юрий Недашковский заявлял о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища.

В апреле 2016 года глава «Энергоатома» сообщил, что проектирование и государственная экспертиза ЦХОЯТ будут завершены до конца 2016 года. После этого, председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Сергей Божко отметил, что строительство хранилища будет выполнено в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности.

По информации «Энергоатома», через отсутствие собственного хранилища, Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг «Росатома» по вывозу и переработке отработанного топлива на территории России.