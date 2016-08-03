СМИ установили, кто предложил "Нафтогазу" бронированный Mercedes (фото)

Торги ПАО НАК "Нафтогаз Украины" на поставку бронированного автомобиля Mercedes Benz S600 Guard состоялись 3 августа. Самое дешевое предложение стоимостью 4,50 миллиона гривен сделало ООО "АТ-Импорт", сообщают Наші гроші со ссылкой на систему Prozorro.

"Кроме этой фирмы в торгах также приняли участие ООО "Бротрейд" (4,73 миллиона гривен) и GmbH & Co. KG "Autohaus Lorinser" (4,732 миллиона гривен)", - говорится в сообщении.

Немецкая компания единственная выполнила требование заказчика о предоставлении в составе конкурсного предложения детальной информации относительно автомобиля, включая его фотографиями.

Другие два участника дали только данные относительно года изготовления (2011) и бронирование (2011), а также указали страну отгрузки – Украина.

Напомним, накануне стало известно о планах "Нафтогаза" приобрести для руководителя госкомпании бронированный Mercedes. В компании это объяснили желанием защитить Андрея Коболева накануне судебных слушаний в Стокгольме по спору с российским "Газпромом".

Также сообщается, что в киевском салоне "Premiumauto" как раз выставлено на продажу желаемый броневик за 200 тысяч долларов. Эта цена соответствовала ожидаемой стоимости тендера "Нафтогаза" 5,10 миллиона гривен.

В ходе торгов эта цена была снижена, поскольку немецкая фирма "Autohaus Lorinser" сразу сделала стартовую заявку на 400 тысяч гривен ниже стартовой цены, и украинские фирмы сделали свои заявки еще дешевле.

Когда эта информация стала известна "Нафтогаз" заявил, что торги отменяться не будут "чтобы все смогли увидеть, кто принял участие".

При этом в компании заявили, что они могут получить желаемый броневик бесплатно. Якобы кто-то предложил "Нафтогазу" передать такой мередседес в бесплатное пользование. По подобной схеме на "Лексусах" ездят руководители Государственной фискальной службы, чьи автомобили предоставляются фискалам бесплатно фирмой "Рута". А учредителями этой фирмы являются профсоюзные организации самой ДФС.

Учредителями ООО "АТ-Импорт" является Прохоренко Алексей Александрович Журавель Дмитрий Михайлович.

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Прохоренко также известен как соучредитель общественной организации "Украинский легион", возглавляемой бывшим заместителем председателя правления "Укргаздобыча" Алексеем Тамразовым. Тамразов также известен как автогонщик (раньше некоторое время был гонщиком в команде сына беглого президента Виктора Януковича) и меценат, который помогает украинским военным автомобильной техникой.

Дмитрий Журавель ранее входил в состав учредителей ООО "Хас" и ООО "Фаворит систем". Эти фирмы имели договоры совместной деятельности с "Укргаздобычей" по добыче газа. А фирма "Хас" сейчас проходит по делу беглого нардепа Александра Онищенко. Сейчас ее владельцами являются структуры, связанные с самим Онищенко, Александром Кацубой и банком Давида Жвании.

Директором и бывшим соучредителем "АО импорта" есть Бонк Виталий Георгиевич. Его ФИО совпадает с инициалами руководителя Департамента финансов, расчетов и работы с долгами "Укргаздобыча" по состоянию на 2012 год Бонк В.Г.

Учредителями ООО "Бротрейд" является Проценко Игорь Игоревич и Колосовский Илья Юрьевич.