Украина опережает все страны ЕС по объемам закачки газа в подземные хранилища

Украина опережает все страны Евросоюза по суточным объемам закачки природного газа в подземные хранилища, заполняя их в режиме 60 миллионов кубометров в сутки.

Об этом сообщает пресс-секретарь компании-оператора газотранспортной системы Украины и подземных хранилищ "Укртрансгаз" Максим Белявский на своей странице в соцсети Facebook.

"Украина накапливает газ с наибольшим режимом среди стран Европы – 60 миллионов кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

Первую половину июля Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 миллиона кубометров/сутки и около 0,4 миллиона кубометров с территории Венгрии. С середины июля закупки начали существенно увеличиваться по словацкому и венгерскому маршрутам, а также возобновился импорт топлива из Польши.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа с 23 по 30 июля увеличились на 2,9%, или на 305 миллионов кубометров, - до 10,559 миллиарда кубометров.