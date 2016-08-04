Ривненская АЭС продлила время ремонта третьего энергоблока

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной генерирующей компании «Энергоатом», продлила время ремонта третьего энергоблока с 4 по 10 августа в связи с увеличением объемов работ. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«В связи с увеличенным объемом работ и по требованию шеф-инженера фирмы GE Power (Польша) ремонт энергоблока №3 Ривненской АЭС продлен до 10 августа. Изначально завершение ремонта было запланировано на 4 августа», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, специалисты польской компании GE Power осуществляют техническое сопровождение ремонтных работ.

Также сообщается, что на сегодня ремонт вошел в завершающую стадию - реакторная установка уже выведена на минимальный контролируемый уровень мощности и проводится подготовка к пуску ротора генератора.

Как сообщал УНИАН, третий энергоблок Ривненской АЭС с 10 мая 2016 находится в текущем ремонте из-за неплотности в системе охлаждения статора генератора.

По состоянию на 4 августа в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1410 МВт. Согласно информации «Энергоатома», замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.