В "Нафтогазе" ждут решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" до середины 2017 года

Решение Стокгольмского арбитража по спору между Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом» ожидается до конца первого полугодия 2017 года. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Решение арбитража (по транзитному контракту – УНИАН) ожидается до конца первого полугодия следующего года», - говорится в сообщении.

Также Витренко отметил, что решение по контракту о закупке газа ожидается еще раньше – до конца первого квартала 2017 года.

По его словам, у «Газпрома» много активов в Европе, на которые Стокгольмский арбитраж может наложить взыскание, к тому же его активы не защищены государственным суверенитетом России.

«Газпром» будет вынужден выполнить это решение безотлагательно. Аналогия с иском ЮКОСа здесь неуместна. Активы «Газпрома» не защищены государственным суверенитетом, и у него достаточно активов в Европе, на которые можно обратить взыскание», - дополнил топ-менеджер «Нафтогаза».

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В середине марта текущего года «Газпром» увеличил исковые требования к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл. В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий к российскому «Газпрому» в 30 млрд долл. В начале августа пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» превышает 26,6 млрд долларов.

В начале июля Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.