Частная компания начала импорт природного газа из Польши

Частная энергетическая компания «Эру Трейдинг», которая является дочерней структурой компании «Энергетические ресурсы Украины», начала импортные поставки природного газа от польской нефтегазовой компании PGNiG для украинских промышленных потребителей. Об этом сообщает пресс-служба «Эру Трейдинг».

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«Эру Трейдинг» совместно с польской государственной нефтегазовой компанией PGNiG начали поставки природного газа из Польши в Украину», - говорится в сообщении.

По словам коммерческого директора компании Ярослава Мудрого, сотрудничество с PGNiG поможет «ЭРУ Трейдинг» диверсифицировать свой портфель, а также будет способствовать развитию рынка природного газа Украины и позволит интегрировать его в систему европейского энергетического рынка.

Как сообщал УНИАН, по информации компании-оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз», в июле 2016 года Украина сократила импорт газа на 31,8% - до 409 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импортерами природного газа в Украину были 5 компаний.

Согласно информации «Нафтогаза», во втором квартале текущего года импорт природного газа из Европы в Украину осуществляли только частные компании.

Справка УНИАН. «Энергетические ресурсы Украины» - это частная энергетическая компания, учредителями которой являются Андрей Фаворов и компания «Эру Файненс ЛТД». Компания представляет в Украине энергетические проекты в том числе и технологии интенсификации добычи природного газа.