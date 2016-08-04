Кабмин рассчитывает сократить вдвое потребление газа населением через 10 лет

Реализация мер по энергоэффективности позволит в течение 10 лет снизить потребление газа населением Украины в 2 раза – до 9 миллиардов кубометров, сказал на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Украина заинтересована перейти в будущем от того государства, которое импортирует, к государству, которое экспортирует газ… Мы в первую очередь можем снизить энергопотребление украинцев в 2 раза, а это с 18 до 9 миллиардов кубометров. Это план десяти лет", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в ходе реализации реформы, направленной на повышение энергоэффективности, Украина сможет ежегодно уменьшать потребление газа на 1,5 миллиарда кубометров.

"Что именно мы ожидаем от такой реформы? Мы ожидаем, что каждая украинская семья уменьшит свои счета на отопление в 3-5 раз, мы ожидаем дополнительного создания для государства и украинских семей 75 тысяч рабочих мест, мы ожидаем уменьшения расходов по субсидиям, которые заложены в бюджете в размере около 42 миллиардов гривень… Мы ожидаем ежегодного уменьшения потребления газа на 1,5 миллиарда кубометров", - сообщил Зубко.

В презентации к пресс-конференции отмечается, что предполагаемое сокращение расходов государственного бюджета на субсидии, в ходе реализации реформы, может составить 5 миллиардов гривень, а увеличение налоговых поступлений - 10 миллиардов гривень.

Читайте такжеУкраина за полгода сократила потребление газа почти на 13%

Как сообщал УНИАН, по словам Зубко, половина объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 миллиардов кубометров) потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

По информации Минрегиона, Украина планирует запустить в работу Фонд энергоэффективности после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов. Одной из целей его создания станет снижение потребления природного газа населением.

По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 миллиардов гривень от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.